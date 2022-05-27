Российские захватчики изменили подход к ведению войны. Они стали более осторожны и перешли к новой тактике, запрещенной Женевской конвенцией. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов изданию "Сегодня".

По словам эксперта, увидев, что есть отпор, россияне отходят назад и ждут, пока нанесет удары их артиллерия и авиация. При этом они используют тактику выжженной земли, при которой уничтожаются все гражданские объекты.

"Если видят, что есть отпор, то отходят назад и ждут, пока нанесет удары их артиллерия и авиация. Используют тактику выжженной земли. Наша проблема – в средствах и силах для ведения контрбатарейной борьбы. Мы ждем артиллерию от наших партнеров – тогда у нас будет возможность выровнять ситуацию", – сказал Жданов.

При этом в Министерстве обороны Украины журналистам уточнили, что информация о смене тактики – это, скорее, "чьи-то личные мнения". Там лишь признали, что из нового лишь наблюдаются длительные налеты.

Напомним, что армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.

Как сообщала Politeka, Украину предупредили об ограничениях использования американского оружия.

Также Politeka писала, что оккупанты провели неудачные операции на двух направлениях.