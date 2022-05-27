У Сєвєродонецьку вдалося вибити з готелю "Мир" російську диверсійно-розвідувальну групу. Про це передає керівник Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк у коментарі "Радіо Свобода".

Незважаючи на успіх наших захисників, окупанти продовжують спроби повернутися назад всередину готелю. На даний момент Сєвєродонецьк знаходиться в жорсткій обороні - на 2/3 периметра міста розташувалися окупанти

Зараз у Сєвєродонецьку не припиняються пожежі через безперервні та потужні обстріли з боку російських окупантів по житлових кварталах, об'єктах інфраструктури, по хімічному підприємству "Азот".

"На жаль, є жертви серед мирного населення і серед співробітників "азоту", - додав він.

Також відомо, український винищувач збив російський Су - 35 в Херсоні, який посилено піарили пропагандисти в рф останнім часом. Про це сьогодні поінформували Повітряні Сили Збройних Сил України.

"Сьогодні близько 14:00 український винищувач Міг-29 в небі Херсона збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації», - повідомили повітряні сили ЗСУ. Вартість такого винищувача - 105 млн доларів.

Нагадаємо, що армія рф зміцнюється, в розвідці назвали нові терміни завершення війни.

Як повідомляла Politeka, Україну попередили про обмеження використання американської зброї.

Також Politeka писала, що окупанти провели невдалі операції на двох напрямках.