У Сєвєродонецьку вдалося вибити з готелю "Мир" російську диверсійно-розвідувальну групу. Про це передає керівник Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк у коментарі "Радіо Свобода".
Незважаючи на успіх наших захисників, окупанти продовжують спроби повернутися назад всередину готелю. На даний момент Сєвєродонецьк знаходиться в жорсткій обороні - на 2/3 периметра міста розташувалися окупанти
Зараз у Сєвєродонецьку не припиняються пожежі через безперервні та потужні обстріли з боку російських окупантів по житлових кварталах, об'єктах інфраструктури, по хімічному підприємству "Азот".
"На жаль, є жертви серед мирного населення і серед співробітників "азоту", - додав він.
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Також відомо, український винищувач збив російський Су - 35 в Херсоні, який посилено піарили пропагандисти в рф останнім часом. Про це сьогодні поінформували Повітряні Сили Збройних Сил України.
"Сьогодні близько 14:00 український винищувач Міг-29 в небі Херсона збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації», - повідомили повітряні сили ЗСУ. Вартість такого винищувача - 105 млн доларів.
Нагадаємо, що армія рф зміцнюється, в розвідці назвали нові терміни завершення війни.
Як повідомляла Politeka, Україну попередили про обмеження використання американської зброї.
Також Politeka писала, що окупанти провели невдалі операції на двох напрямках.