В Северодонецке удалось выбить из гостиницы "Мир" российскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил руководитель Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк в комментарии "Радио Свобода".

Несмотря на успех наших защитников, оккупанты продолжают попытки вернуться обратно внутрь гостиницы. На данный момент Северодонецк находится в жесткой обороне – на 2/3 периметра города расположились оккупанты

Сейчас в Северодонецке не прекращаются пожары из-за непрерывных и мощных обстрелов со стороны российских оккупантов по жилым кварталам, объектам инфраструктуры, по химическому предприятию "Азот".

"К сожалению, есть жертвы среди мирного населения и среди сотрудников "Азота", — добавил он.

Также известно, украинский истребитель сбил российский Су-35 в Херсоне, который усиленно пиарили пропагандисты в рф в последнее время. Об этом сегодня проинформировали Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

«Сегодня около 14:00 украинский истребитель МиГ-29 в небе Херсона сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации», - сообщили Воздушные Силы ВСУ. Стоимость такого истребителя - 105 млн долларов.

Напомним, что армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.

Как сообщала Politeka, Украину предупредили об ограничениях использования американского оружия.

Также Politeka писала, что оккупанты провели неудачные операции на двух направлениях.