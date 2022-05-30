Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ПриватБанка, з 1 червня відновлюється кредитування за кредитними картками і пропонується можливість все літо користуватись грошима за пільговою ставкою, яка складає 1,7%.
Для цього, як зазначають у ПриватБанку, достатньо щомісяця вносити обов’язковий платіж вчасно, до 25 числа.
«Якщо ж не погасити мінімальний платіж, відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками: 3,5% — для карток Універсальна, 3,4% — для карток Універсальна Голд», - попередили в ПриватБанку.
Такж повідомляється, що банк не змінював кредитні ліміти на картках з 24 лютого, але з червня знову можна подавати заявки на збільшення ліміту.
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У той же час кліенти ПриватБанку скаржаться на «грабіж» установи.
«Ви і надалі грабуєте людей навіть інвалідів та пенсіонерів. Щоб отримати гуманітарну допомогу, вимагають IBAN але ви його не видаєте безкоштовно. 100грн за один папірець. Або 0.95 копійок в терміналі. Шахраї», - написав один з клієнтів ПриватБанку у коментарях.
У ПриватБанку відповіли на скаргу: «Ви можете отримати IBAN вашої картки безкоштовно в Приват24, в меню: Гаманець - Картки - Вибір картки - Реквізити картки або створити довідку у web Приват24, в меню: "Сервіси - Послуги - Сервіс довідок. Друк довідки у відділенні платно»
Нагадаємо, у клієнта ПриватБанку з картки зникли 15 тисяч гривень - що відповіли в банку і поверну гроші.
Також повідомлялось, що у Приватбанку попередили про додаткове обмеження щодо готівки.
Крім того Politeka.net писала, що клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.