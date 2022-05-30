Летние каникулы начинаются, кредитные заканчиваются. В ПриватБанке сообщили, что изменится с 1 июня.

Как передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка с 1 июня возобновляется кредитование по кредитным картам и предлагается возможность все лето пользоваться деньгами по льготной ставке, которая составляет 1,7%.

Для этого, как отмечают в ПриватБанке, достаточно ежемесячно вносить обязательный платеж вовремя, до 25 числа.

«Если же не погасить минимальный платеж, проценты будут начисляться по стандартным ставкам: 3,5% — для карт Универсальная, 3,4% — для карт Универсальная Голд», - предупредили в ПриватБанке.

Также сообщается, что банк не менял кредитные лимиты на карточках с 24 февраля, но с июня снова можно подавать заявки на увеличение лимита.

В то же время клиенты ПриватБанка жалуются на «грабеж» учреждения.

"Вы и в дальнейшем грабите людей даже инвалидов и пенсионеров. Чтобы получить гуманитарную помощь, требуют IBAN, но вы его не выдаете бесплатно. 100 грн за одну бумажку. Или 0.95 копеек в терминале. Мошенники", - написал один из клиентов ПриватБанка в комментариях.

В ПриватБанке ответили на жалобу: «Вы можете получить IBAN вашей карты бесплатно в Приват24, в меню: Кошелек - Карты - Выбор карты - Реквизиты карточки или создать справку в web Приват24, в меню "Сервисы - Услуги - Сервис справок. Печать справки в отделении платно».

Напомним, у клиента ПриватБанка с карточки исчезли 15 тысяч гривен – что отвтеили в банке и верну тли деньги.

Также сообщалось, что в ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении относительно наличных денег.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.