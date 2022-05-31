Поки що проект працює в пілотному режимі.

ПриватБанк запустив в Україні сервіс поповнення банківських карт на касах торгових точок. Поки що проект працює в пілотному режимі. Про це повідомив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.

Він уточнив, що послугу надають у деяких магазинах "Сім23" у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську та Рівному. Однак скоро поповнити картку готівкою можна буде і в інших супермаркетах.

Щоб скористатися послугою, потрібно зробити покупку в супермаркеті. Вносити на карту дозволяється від 20 до 4999 грн. За поповнення потрібно заплатити комісію-0,5% від суми.

Поповнити можна і свою, і чужу картку ПриватБанку.

"Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити карту і прикладіть карту до терміналу або введіть номер, якщо це чужа карта", - додав Олег Серга.

Нагадаємо, що ПриватБанк розповів про закриття популярної програми.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк виплачуватиме по 2200 гривень.

Також Politeka писала, що ПриватБанк попередив українців про незручності, терміни затягуються.