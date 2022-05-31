ПриватБанк запустив в Україні сервіс поповнення банківських карт на касах торгових точок. Поки що проект працює в пілотному режимі. Про це повідомив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.
Він уточнив, що послугу надають у деяких магазинах "Сім23" у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську та Рівному. Однак скоро поповнити картку готівкою можна буде і в інших супермаркетах.
Щоб скористатися послугою, потрібно зробити покупку в супермаркеті. Вносити на карту дозволяється від 20 до 4999 грн. За поповнення потрібно заплатити комісію-0,5% від суми.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
"Пам'ять про Вадима буде вічною": у боях за Україну обірвалося життя видатного дніпрянина
Бунт серед окупантів: загарбники ледь не грохнули свого генерала, що відомо
Тарифи на комуналку: в Офісі президента повідомили, скільки доведеться платити за газ і тепло
Дорофєєву присоромили українці за патріотичне вбрання, фото: "Надя забула спідничку надіти..."
Поповнити можна і свою, і чужу картку ПриватБанку.
"Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити карту і прикладіть карту до терміналу або введіть номер, якщо це чужа карта", - додав Олег Серга.
Нагадаємо, що ПриватБанк розповів про закриття популярної програми.
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк виплачуватиме по 2200 гривень.
Також Politeka писала, що ПриватБанк попередив українців про незручності, терміни затягуються.