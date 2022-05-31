Верховна рада проголосувала за введення нового свята. День української державності. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Верховної Ради 31 травня. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.
Відповідний законопроект № 5864 підтримали 257 голосами. За словами Гончаренка, державне свято відзначатиметься щорічно 28 липня.
Цей день має стати ще одним приводом для того, щоб згадати наших героїв, які захищають незалежність України і заявити про нашу державу на весь світ. Нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави.
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Крім того, День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває рф. Оскільки в системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а складовою частиною "триєдиного російського народу".
Нагадаємо, в Раді прийняли остаточне рішення з приводу скандального законопроекту.
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