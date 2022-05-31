Цей день має стати ще одним приводом для того, щоб згадати наших героїв, які захищають незалежність України.

Верховна рада проголосувала за введення нового свята. День української державності. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Верховної Ради 31 травня. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.

Відповідний законопроект № 5864 підтримали 257 голосами. За словами Гончаренка, державне свято відзначатиметься щорічно 28 липня.

Цей день має стати ще одним приводом для того, щоб згадати наших героїв, які захищають незалежність України і заявити про нашу державу на весь світ. Нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії Української держави.

Крім того, День української державності має протистояти фейковому образу, який просуває рф. Оскільки в системі дезінформації Москви українці нібито не є окремим народом, а складовою частиною "триєдиного російського народу".

Нагадаємо, в Раді прийняли остаточне рішення з приводу скандального законопроекту.

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