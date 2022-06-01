У мережі поширюють інформацію, що Червоний Хрест виплатить 3000 гривень біженцям, переселенцям, військовим тощо.

Як пише Politeka.net, згідно з повідомленнями, для нібито отримання грошей українцям пропонують перейти у телеграм-бот.

"Червоний Хрест надає кожному українцю допомогу у розмірі 3000 гривен", - заманюють автори повідомлень для того, щоб людина натиснула на адресу для переходу.

Але цього ні в якому разі робити не можна – Червоний хрест попередив, що це неправдива інформація, а сторінки шахрайські.

«Увага! Мережею поширюється фейкова інформація, нібито Червоний Хрест України надає фінансову допомогу у розмірі 3000 грн певним категоріям населення (переселенцям, біженцям, дітям до 18 років, людям, які втратили роботу, військовослужбовцям). Це неправдива інформація», - йдеться у повідомленні Червоного Хреста.

«Всю офіційну інформацію про наявні програми підтримки вразливих верств населення перевіряйте на офіційних джерелах Червоного Хреста України», - повідомили в організації.

Нагадаємо, раніше українцям повідомили, як отримати грошову допомогу від міжнародних організацій.

Також повідомлялось, що деякі українці в червні отримають пенсії з доплатами - кому пощастило.

Крім того Politeka.net писала, що українців розлютило повідомлення ПриватБанку про нові правила з 1 червня.