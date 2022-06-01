Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в Пенсионном фонде Украины.

«22 мая Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 7337, которым предлагается внести изменения в статьи 52 Закона Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц”, которым определен порядок выплаты пенсий», - говорится в сообщении.

В ПФУ отмечают, что после принятия законопроекта военные пенсионеры и лица, которые имеют право на пенсию в соответствии с указанным Законом смогут выбирать банковское учреждение из числа определенных уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий.

Отметим, что в список входят 46 банков, среди которых в том числе "Ощадбанк" и ПриватБанк.

Впрочем, далеко не все положительно оценили решение ВР.

"Офигеть, какое важное решение приняла ВРУ. Теперь я имею право сам выбирать банковское учреждение, через которое ПФУ будет недоплачивать мне пенсию. Может настало время навести порядок именно в законодательстве о начислении и перечислении пенсий, а не способе доставки?", - отреагировал на сообщение один из пользователей соцсетей.

Напомним, некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.

Также сообщалось, что появилось срочное предупреждение относительно выплат украинцам в размере 3000 тысяч гривен.

Также Politeka.net писала, что украинцев разозлило сообщение Приватбанка о новых правилах с 1 июня.