У парламенті є принципова позиція щодо комунальних тарифів на час війни.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі телемарафону заявив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, в парламенті всі розуміють, що підвищення тарифів «не є гарною ідеєю, і всі працюють над тим, щоб зберегти стабільність у тарифах».

За його словами, «Нафтогаз» проводить зустрічі з представниками інших країн, щоб спільно вибудувати роботу із закачки газу у підземні сховища. Так, наразі планують закупати газ у країн Європи – Словаччини, Угорщини, Польщі. До того ж є і внутрішні ресурси.

«Сьогодні українські газовидобувні компанії видобувають більше газу, ніж продають, і більше, ніж є споживання у країні. Тому газ українського видобутку вже накопичується в підземних газосховищах», – розповів Герус.

Голова Комітету також впевнений, що зима буде важкою, але тепло і світло буде. Головне – щоб люди сплачували за комунальні послуги.

«Якщо сьогодні ті люди, які мають доходи, будуть вчасно сплачувати комунальні послуги, це вже буде серйозною підтримкою», - пояснив Герус, додавши, що для енергосистеми потрібні кошти, щоб закупити газ та вугілля».

Додамо, що в той же час екс-міністр МВД Арсен Аваков заявив, що майбутня зима стане тяжким іспитом для українського населення. За його словами, економічна ситуація буде важкою, запаси бізнеса вичерпані і зарплати людей стають все меншими.

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Також повідомлялось, що Кабмін прийняв жорстке рішення щодо ціни на газ.

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