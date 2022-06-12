Навчання в українських школах з 1 вересня 2022 року можуть розпочати в очному режимі.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

"Ми маємо стриманий оптимізм і хочемо, щоб з 1-го вересня діти пішли офлайн до школи. Але, я наголошую, лише там, де дозволяє безпекова ситуація. Тобто там, де розриваються бомби, звичайно, навчання не буде", — пояснив Вітренко.

Чиновник повідомив, що представниками уряду вже була проведена нарада щодо організації початку нового навчального року, на якій були присутні глава МОН та представники ДСНС. Було розроблено план для реалізації того, щоб вже з 1 вересня діти пішли до школи, а студенти в університети.

Також Вітренко пояснив, що випускники українських шкіл, які зараз перебувають за кордоном, теж можуть отримати атестати. Для цього їм необхідно звернутися до українського посольства. Цього року для вступу до ВНЗ випускникам необхідно надати лише номер атестата.

"Тому не потрібно фізично подавати документи, всі документи подаватимуться лише онлайн, де і треба вказати номер документа про освіту. Зараз ми друкуємо ці документи, вони будуть всім роздані відповідно до затверджених графіків", — додав експерт Міносвіти.

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