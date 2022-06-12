Обучение в украинских школах с 1 сентября 2022 года могут начать в очном режиме.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона.

"Мы имеем сдержанный оптимизм и хотим, чтобы с 1-го сентября дети пошли офлайн в школу. Но, я подчеркиваю, только там, где позволяет ситуация безопасности. То есть там, где разрываются бомбы, конечно, обучения не будет", — пояснил Витренко.

Чиновник сообщил, что представителями правительства уже было проведено совещание по организации начала нового учебного года, на котором присутствовали глава МОН и представители ГСЧС. Был разработан план для того, чтобы уже с 1 сентября дети пошли в школу, а студенты в университеты.

Также Витренко пояснил, что выпускники украинских школ, которые сейчас находятся за рубежом, тоже могут получить аттестаты. Для этого им необходимо обратиться в украинское посольство. В этом году для поступления в ВУЗ выпускникам необходимо предоставить только номер аттестата.

"Поэтому не нужно физически подавать документы, все документы будут подаваться только онлайн, где и надо указать номер документа об образовании. Сейчас мы печатаем эти документы, они будут всем розданы в соответствии с утвержденными графиками", — добавил эксперт Минобразования.

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