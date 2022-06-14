Як повідомляє ВМС ЗС України, зокрема, у таких випадках родичам рекомендується разом із заявою до поліції про факт зникнення здавати біологічні зразки. Це потрібно для ДНК-профілю та подальшого порівняння із наявними у єдиній базі даних.

Також уточнюється, що для пошуку зниклих безвісти необхідно звернутись за місцем свого проживання у відділ поліції із заявою про зникнення або пошук кровних родичів та заявити про намір здати зразок ДНК.

Далі слідчий виносить постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК профілю - для цього у кожному управлінні поліції вже створені робочі групи, які приймають заяви.

Зазначимо, що експертиза проводиться безоплатно.

Зразки ДНК відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини. Для того, щоб здати біологічні зразки потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження.

Після цього ДНК-профіль родича відправляється до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини, де проводиться порівняння ДНК профілів потерпілого та родичів. У разі виявлення збігів, про це інформується орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування.

Далі відбувається інформування родичів загиблої особи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ створили систему надання даних щодо тих військовослужбовців, хто загинув, зник безвісти або потрапив у полон.

Вона базується на сповіщенні Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про смерть (загибель) військовослужбовця виключно після отримання достовірної інформації про смерть (загибель) та підтвердження інформації щодо евакуації тіла загиблого.

Зазначається, що у випадку наявної інформації щодо загибелі військовослужбовця, але при цьому відсутності тіла загиблого, зникнення військовослужбовця в бойовій обстановці – він обліковується, як зниклий безвісти.

У командуванні відзначили, що списки особового складу, який зник безвісти або потрапив в полон уточнюються щоденно.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомили про нові правила виїзду дітей за кордон.

Тим часом у п'яти областях України оголосили про небезпеку 14-15 червня.

Крім того Politeka.net писала, що шахраї почали "полювання" на родичів бійців ЗСУ: вимагають сотні тисяч гривень.