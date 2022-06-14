С целью информирования родственников военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести, Минздрав опубликовал разъяснения о порядке действий.

Как сообщает ВМС ВС Украины, в частности, в таких случаях родственникам рекомендуется вместе с заявлением в полицию о факте исчезновения сдавать биологические образцы. Это нужно для ДНК-профиля и дальнейшего сравнения с имеющимися в единой базе данных.

Также уточняется, что для поиска пропавших без вести необходимо обратиться по месту своего жительства в отдел полиции с заявлением об исчезновении или поиске кровных родственников и заявить о намерении сдать образец ДНК.

Далее следователь выносит постановление об отборе образцов биоматериала и назначение экспертизы для выделения ДНК профиля - для этого в каждом управлении полиции уже созданы рабочие группы, которые принимают заявления.

Отметим, что экспертиза проводится бесплатно.

Образцы ДНК отбираются у биологических родителей или детей пропавшего человека. Для того, чтобы сдать биологические образцы нужно иметь с собой паспорт, для ребенка – свидетельство о рождении.

После этого ДНК-профиль родственника отправляется к централизованному автоматизированному учету генетических признаков человека, где проводится сравнение ДНК профилей пострадавшего и родственников. В случае выявления совпадений, об этом информируется орган, который назначил экспертизу и проводит досудебное расследование.

Далее происходит информирование родственников погибшего.

Напомним, ранее стало известно, что в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ создали систему предоставления данных о тех военнослужащих, кто погиб, пропал без вести или попал в плен.

Она базируется на извещении территориальных центров комплектования и социальной поддержки о смерти (гибели) военнослужащего исключительно после получения достоверной информации о смерти (гибели) и подтверждения информации об эвакуации тела погибшего.

Отмечается, что в случае имеющейся информации о гибели военнослужащего, но при этом отсутствия тела погибшего, исчезновение военнослужащего в боевой обстановке – он числится, как пропавший без вести.

В командовании отметили, что списки личного состава, который пропал без вести или попал в плен уточняются ежедневно.

Напомним, в Госпогранслужбе сообщили о новых правилах выезда детей за границу.

Между тем в пяти областях Украины объявили об опасности 14-15 июня.

Кроме того Politeka.net писала, что мошенники начали "охоту" на родственников бойцов ВСУ: требуют сотни тысяч гривен.