Організацію виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок спрощено.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Держприкордонслужба України.

Так, згідно з повідомленням, під час воєнного стану діти зможуть виїзджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. Здійснювати нотаріальне засвідчення документів більше не потрібно.

Прикордонний контроль здійснюється із пред’явленням таких документів: згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей; списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон; паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини; погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд; заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей.

Додамо, що за добу 13 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 70 тисяч осіб та більше 17 тисяч транспортних засобів.

Як повідомляють прикордлнники, з України минулої доби вибули понад 33 тисячі осіб. Майже 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули 36 тисяч осіб, понад 32 тисячі з них – українці.

Нагадаємо, навчання в українських школах з 1 вересня 2022 року можуть розпочати в очному режимі.

Також повідомлялось, що синоптики попередили українців про аномальну погоду.

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