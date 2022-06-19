В Україні вимагають від влади заборонити розведення та продаж тварин під час воєнного стану та протягом 5 років після його закінчення. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Президента.

Автор петиції, юрист Олександр Тітарчук пропонує внести зміни в ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження", та заборонити на період дії воєнного стану й протягом 5 років після закінчення дії воєнного стану розведення та продаж домашніх і диких тварин.

За порушення цієї норми, пропонується встановити штраф у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 гривень) з конфіскацією тварин.

Порушення, вчинене особою повторно, або групою осіб, або особою, яку протягом року вже притягали до адмінвідповідальності за жорстоке поводження з тваринами - у петиції пропонують карати штрафом у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів (від 34000 до 68000 гривень) з конфіскацією тварин.

Петиція буде доступна до підписання ще 83 дні.

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