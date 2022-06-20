Новий навчальний рік в Україні розпочнеться восени, але, можливо, з деякими нюансами.

Так, за словами заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка, студентів можуть розподілити на дві великі категорії: вступники та старші курси.

«Ми б рекомендували закладам освіти розпочати раніше цей процес саме для старших курсів. Для тих, хто вступає цьогоріч, враховуючи всі умови, особливості воєнного стану та безпекової ситуації в Україні, ми вважаємо, що навчання для вступників розпочнеться десь всередині вересня, а для магістрів - десь на початку жовтня", - сказав Вітренко в ефірі телемарафону.

Тим часом стало відомо, що в Україні планують будувати школи лише з бомбосховищами.

Відповідний законопроєкт Верховна Рада підтримала у першому читанні. Нардепи хочуть заборонити регіональній та місцевій владі затверджувати документацію новобудов, в яких не буде укриттів, повідомляє 9 канал.

Також нардепи внесли деякі зміни у новий навчальний рік. Так, вони прибрали норму, яка обмежує максимальну кількість учнів у класах – вона може збільшуватися.

Крім того, навчальний рік може стати коротшим - зараз це не менше 175 днів.

Також буде дозволено реорганізовувати або ліквідовувати навчальні заклади у сільській місцевості без громадського обговорення.

Нагадаємо, у Харкові випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи, відео.

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