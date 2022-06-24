Про це президент України Володимир Зеленський заявив у ході спілкування зі студентами та професорами Ізраїлю.
Наразі Україна готує безпекову реформу на фундаменті ЗСУ та Міністерства внутрішніх справ. Одна із моделей, яку зараз розглядають за основу, – залучення до військової справи студентів, що практикується в Ізраїлі.
Президент наголосив, що це не кінцеве рішення, а лише один із варіантів реформи, який можуть запровадити після громадських обговорень.
Зеленський наголосив, що тепер більшість українців знають, як поводитися зі зброєю в руках.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
"Не хоче гнити в українській канаві": в рф атакують військкомати, з'явилися нові кадри
У вагоні перебували 19 осіб: у Росії підпалили поїзд прямо під час руху
Бійці ЗСУ отримали наказ щодо Сєвєродонецька, кадри останніх боїв: "На жаль..."
ЗСУ отримали можливість звільнити Херсон і Мелітополь, генерал озвучив сценарій: "Не можна штурмувати в лобову"
"Як раніше, з точки зору захисту нашої держави й армії, а також кількості військових, вже не буде, і підхід буде змінений і для студентства", – пояснив глава держави.
Відзначимо, в Ізраїлі після 12 класу всі учні служать в армії. Є лише винятки для дівчат та ортодоксальних іудеїв, які проходять альтернативну службу, не пов’язану із використанням зброї.
Нагадаємо, у росії продовжують горіти військкомати - за один день два нових підпали.
Також повідомлялося, що окупанти пруть по всіх напрямках - що буде з Лисичанськом.
Крім того Politeka.net писала, що ЗСУ зупинили наступ в одному з районів і знищили диверсантів.