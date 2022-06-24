Після перемоги у війні правила призову в Україні будуть видозмінені, зокрема до армії можуть почати залучати підлітків.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у ході спілкування зі студентами та професорами Ізраїлю.

Наразі Україна готує безпекову реформу на фундаменті ЗСУ та Міністерства внутрішніх справ. Одна із моделей, яку зараз розглядають за основу, – залучення до військової справи студентів, що практикується в Ізраїлі.

Президент наголосив, що це не кінцеве рішення, а лише один із варіантів реформи, який можуть запровадити після громадських обговорень.

Зеленський наголосив, що тепер більшість українців знають, як поводитися зі зброєю в руках.

"Як раніше, з точки зору захисту нашої держави й армії, а також кількості військових, вже не буде, і підхід буде змінений і для студентства", – пояснив глава держави.

Відзначимо, в Ізраїлі після 12 класу всі учні служать в армії. Є лише винятки для дівчат та ортодоксальних іудеїв, які проходять альтернативну службу, не пов’язану із використанням зброї.

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