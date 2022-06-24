Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения со студентами и профессорами Израиля.
Сейчас Украина готовит реформу безопасности на фундаменте ВСУ и Министерства внутренних дел. Одна из моделей, которую сейчас рассматривают за основу, – привлечение к военному делу студентов, что практикуется в Израиле.
Президент подчеркнул, что это не конечное решение, а лишь один из вариантов реформы, который могут ввести после общественных обсуждений.
Зеленский подчеркнул, что теперь большинство украинцев знают, как обращаться с оружием в руках.
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"Как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, уже не будет, и подход будет изменен и для студенчества", – пояснил глава государства.
Отметим, в Израиле после 12 класса все ученики служат в армии. Есть лишь исключения для девушек и ортодоксальных иудеев, которые проходят альтернативную службу, не связанную с использованием оружия.
Напомним, в россии продолжают гореть военкоматы - за один день два новых поджога.
Также сообщалось, что оккупанты прут по всем направлениям - что будет с Лисичанском.
Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ остановили наступление в одном из районов и уничтожили диверсантов.