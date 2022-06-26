Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.
Дворніков, за словами експерта, просто не впорався і його "посунули". Призначення ж Суровікіна щодо Півдня України — це дуже тривожно.
"Адже Суровікін – улюбленець Путіна. Він, до речі, у 90-ті роки командував полком, який роздавив трьох людей на Горбатому мосту", – згадує Фейгін.
Експерт також додає, що Суровікін, імовірно, навіть відсидів 7 місяців по цій справі.
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"А зараз, бачиш, він генерал, піднявся. І от такі - вони у фавориті в путіна, бо вони ідейні", – пояснив Фейгін.
Російський правозахисник також розповів, що Сергій Суровікін пройшов і Сирію, і Чечню, весь набір.
"Мені здається, що він буде жорстокіший, ніж Дворніков. Адже Суровікін – не дурний, він як офіцер цілком підготовлений і не клінічний алкоголік, як інші", – вважає експерт.
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