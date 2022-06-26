Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.
Дворников, по словам эксперта, просто не справился и его "подвинули". Назначение же Суровикина относительно юга Украины - это очень тревожно.
"Ведь Суровикин - любимец Путина. Он, кстати, в 90-е годы командовал полком, который раздавил трех людей на Горбатом мосту", – вспоминает Фейгин.
Эксперт также добавляет, что Суровикин, вероятно, даже отсидел 7 месяцев по этому делу.
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"А сейчас, видишь ли, он генерал, поднялся. И вот такие - они в фаворите у Путина, потому что они идейные", – пояснил Фейгин.
Российский правозащитник также рассказал, что Сергей Суровикин прошел и Сирию, и Чечню, весь набор.
"Мне кажется, что он будет более жесток, чем Дворников. Ведь Суровикин – не глупый, он как офицер вполне подготовленный и не клинический алкоголик, как другие", - считает эксперт.
Напомним, сорвалась целая серия штурмов оккупантов, американцы сообщили подробности.
Как сообщала Politeka, британская разведка раскрыла реальную ситуацию в Северодонецке.
Также Politeka писала, что в Генштабе предупредили о местах наступления и концентрации сил оккупантов.