Москва продовжує насильно інтегрувати Херсонщину в економічну систему росії. Про це написав у Facebook перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, окупанти фактично позбавили херсонців вибору, заблокувавши роботу українських банків і не даючи можливості завозити гривневу готівкову масу в захоплений регіон. Так, окупанти вже планують відкрити в Херсоні відділення підсанкційного "Промсвязьбанка".

"Цей банк включений в санкційний список США і відключений від системи SWIFT. Факт незаконного відкриття в Херсоні відділення цього банку, а також нарощування темпів з видачі одноразової допомоги в розмірі 10 тисяч рублів мало не всім бажаючим, говорить про продовження насильницької інтеграції Херсонщини в економічну систему рф", - пише чиновник.

Він також зазначив, що на Херсонщині загострення у "внутрішньополітичних" процесах. Є підстави припускати, що вже найближчим часом відбудеться перерозподіл ролей серед відомих колаборантів. Адже їх злодійкуватість і некомпетенція змогли вразити навіть орків, для яких такі якості - норма.

При цьому окупанти від ідеї референдуму повністю не відмовилися, але зможуть до неї повернутися тільки тоді, коли у них буде багато часу, щоб створити якусь свою обласну вертикаль в районах, в громадах, тому що місцеві категорично відмовилися в цьому брати участь.

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