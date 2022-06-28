У своєму Telegram-каналі активіст розмістив фрагмент прямого включення державного телеканалу "FreeДОМ" з місця ракетного удару окупантів по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці.

Телеведуча Юлія Галушка попросила главу Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, який почав розповідати про ситуацію на місці трагедії, перейти на російську мову. Своє прохання ведуча обгрунтувала тим, що вони "віщають для всього світу, російською мовою".

Стерненко дивується, як таке можливо, поки українці борються за своє право на існування, за свою ідентичність.

"Чому не англійською тоді, якщо вони віщають на весь світ? Я щось не пригадую відколи ті ж американці чи британці стали російськомовними", — справедливо обурюється активіст.

Українці в коментарях також висловили негативне ставлення до вчинку телеведучої та взагалі політики каналу, який за бюджетні кошти підтримує "руський мір":

"Чекаємо публічного вибачення";

"Виганять таких відразу за шкібарки. Злість";

"Я не розумію, як це виходить російською попри заборону на законному рівні, тим паче на новинах";

"А шо це взагалі за помийна яма? Бо я в ютубчику потрапляла на їх відео всякі, і не розуміла чого вони руcнявою мовою";

"Ганьба, а ще більша ганьба, що це гі*но фінансується з держ. бюджету".