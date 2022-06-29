Украинским мужчинам не стоит паниковать, ожидая, что повестку им пришлют через «Дію».

Так, в Минцифре дали окончательный ответ относительно повесток, пишет Politeka.net.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, вручать повестки через "Дію" не будут и в будущем не планируют.

Также Федоров призвал не верить слухам.

Напомним, ранее стало известно, что военное положение в Украине могут продлить после 23 августа.

Добавим, что на днях полиция Киева провела рейд по ночным клубам, некоторые из которых продолжали работать в комендантский час.

В результате 219 мужчинам призывного возраста вручили повестки в военкомат, у некоторых посетителей обнаружили наркотики.

Также стало известно, что жительница Тернополя получила повестку за появление на улице после начала комендантского часа и поделилась своим опытом визита в военкомат.

"Я волновалась, но понимаю, что я нарушила закон, потому что была на улице в комендантский час. Потому должна была прийти и показаться", - призналась девушка.

По ее словам, сотрудники военкомата были шокированы появлением женщины с повесткой и извинились, объяснив, что не понимают, как так получилось.

Напомним, в "Дії" появилась новая полезная услуга.

Также сообщалось о новом перерасчете пенсий.