Военное положение, которое действует в украине после полномасштабного вторжения рф, могут продлить после 23 августа.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич в интервью «РБК-Украина».

По словам Завитневича, с большой долей вероятности, военное положение после 23 августа не закончится.

«Чтобы оно закончилось – нужно одержать победу в этой войне. Не просто закончить ее, как кто-то говорит, а победить военной победой – освободить все наши территории», - пояснил Завитневич, предположив, что к концу августа одержать победу Украине не удастся.

По его словам, осенью еще будет «активная фаза войны».

«Очень многое зависит от оружия, которое поступит, его количества и качества», - напомнил представитель Рады.

Что касается мобилизации, то у руководства нашей страны пока нет планов объявлять призыв резервистов третьей и четвертой очередей.

Добавим, Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определены четыре волны мобилизации. Сейчас идет вторая волна - в армию призывают резервистов, которые не были призваны в первую волну мобилизации и военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту.

В третьей волне, напомним, будут призваны офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов.

Четвертая волна коснется всех граждан не имеющих ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Тем временем президент владимир Зеленский на саммите лидеров Большой семерки (G7) призвал сделать большой шаг к прекращению войны до конца года, а, вернее, до прихода зимы.

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