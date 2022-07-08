В суботу та неділю в Україні очікується нестійка погода з дощами і грозами.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила відомий український синоптик Наталка Діденкою

Так, за її словами 9 і 10 липня дощі з грозами в Україні «можуть виникати де завгодно і які завгодно».

«Атмосфера, особливо влітку, не завжди охоче ділиться своїми планами. А рівень сьогоднішніх можливостей прогнозів, хоча й високий, проте не може враховувати всі синоптичні нюанси, особливо, літніх процесів. Тому в суботу-неділю в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікується нестійка погода з періодичними грозовими дощами чи просто дощами», - повідомила Діденко.

Втім, спеки та сонця «вистачатиме також». Так, у східних областях, на Півдні та на Дніпропетровщині ще втримається спека, +28+34 градуси.

«Проте, на щастя, все ж у неділю там почне потроху знижуватися температура повітря, десь до +25+30 градусів, а в понеділок-вівторок спека послабне ще на кілька градусів», - додала синоптик.

У західних, північних областях та на значній частині центральних областей України передбачається комфортна температура повітря, +20+28 градусів.

«Вночі декому буде навіть холодно, +15+18, на Заході +11+16 градусів», - попередила Наталка Діденко.

У Києві в суботу-неділю - періодично дощ, можлива гроза. Вночі +15+17 градусів, вдень близько +25 градусів.

«Тому візьміть із собою на дачі, на природу, на галявинку чи бережок коло річки підстилку типу клейоночки, парасолю, нормальне взуття (не білі кросівки у сіточку), але окуляри від сонця також можна кинути. Ну, й якщо ви плануєте якісь заходи на вечір чи ранній ранок, одягнутися варто тепліше, +12+17 градусів - це вже явно холоднувато», - відмітила синоптик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про погодний апокаліпсис у Києві - вода доходила майже до дахів машин, а до будинку потрапила блискавка.

Крім того, Politeka.net писала, що на російський курорт обрушився водяний смерч.

Також повідомлялось, що з понеділка в Україні впроваджуються нові штрафи.