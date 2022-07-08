Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее словам, 9 и 10 июля дожди с грозами в Украине «могут возникать где угодно и какие угодно».
"Атмосфера, особенно летом, не всегда охотно делится своими планами. А уровень сегодняшних возможностей прогнозов, хотя и высок, но не может учитывать все синоптические нюансы, особенно летних процессов. Поэтому в субботу-воскресенье в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с периодическими дождями или просто дождями", - сообщила Диденко.
Впрочем, жары и солнца будет «хватать также». Так, в восточных областях, на Юге и Днепропетровщине еще удержится жара, +28+34 градуса.
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"Однако, к счастью, все же в воскресенье там начнет понемногу снижаться температура воздуха, где-то до +25+30 градусов, а в понедельник-вторник жара ослабнет еще на несколько градусов", - добавила синоптик.
В западных, северных областях и значительной части центральных областей Украины предусматривается комфортная температура воздуха, +20+28 градусов.
«Ночью некоторым будет даже холодно, +15+18, на Западе +11+16 градусов», – предупредила Наталья Диденко.
В Киеве в субботу-воскресенье - периодически дождь, возможна гроза. Ночью +15+17 градусов, днем около +25 градусов.
«Поэтому возьмите с собой на даче, на природу, на лужайку или бережок у реки подстилку типа клееночки, зонтик, нормальную обувь (не белые кроссовки в сеточку), но очки от солнца также можно бросить. Ну, и если вы планируете какие-нибудь мероприятия на вечер или раннее утро, одеться стоит теплее, +12+17 градусов – это уже явно холодновато», - отметила синоптик.
Напомним, ранее сообщалось о погодном апокалипсисе в Киеве - вода доходила почти до крыш машин, а в дом попала молния.
Кроме того, Politeka.net писала, что на российский курорт обрушился водяной смерч.
Также сообщалось, что с понедельника в Украине вводятся новые штрафы.