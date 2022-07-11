Так, директор Українського метеорологічного центру Микола Кульбіда повідомив, що зима принесе з собою морозні періоди.

"Дуже холодної зими не буде. Така ймовірність для України мізерна. Усі зими у нас із температурним режимом вищі за норму. Не виключаються морозні періоди, можливо навіть сильні. Але вони будуть короткими і на загальному періоді зими не позначаться", - розповів синіптик в інтерв'ю "КП в Україні".

"За останні 25 років середня температура січня-лютого в Україні зросла на 2-2,5 градуси. А це означає, що зменшилася кількість днів з негативною середньодобовою температурою, тривалість зимового періоду скоротилася", - заявив Кульбіда.

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