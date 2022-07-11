Так, директор Українського метеорологічного центру Микола Кульбіда повідомив, що зима принесе з собою морозні періоди.
"Дуже холодної зими не буде. Така ймовірність для України мізерна. Усі зими у нас із температурним режимом вищі за норму. Не виключаються морозні періоди, можливо навіть сильні. Але вони будуть короткими і на загальному періоді зими не позначаться", - розповів синіптик в інтерв'ю "КП в Україні".
"За останні 25 років середня температура січня-лютого в Україні зросла на 2-2,5 градуси. А це означає, що зменшилася кількість днів з негативною середньодобовою температурою, тривалість зимового періоду скоротилася", - заявив Кульбіда.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
17-річна донька Моніки Беллуччі у прозорій сукні та з корсетом не залишила шансів чоловікам: "Королева"
Чи каратимуть українців за пенсію від росіян: адвокат роз'яснила ситуацію
Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем: "Просто немає слів..."
Трагічно закінчилися пошуки 6-річної дитини на Дніпропетровщині: "У зв'язку із виникненням нових..."
Нагадаємо, раніше повідомлялося про погодний апокаліпсис у Києві - вода доходила майже до дахів машин, а до будинку потрапила блискавка.
Крім того, Politeka.net писала, що на російський курорт обрушився водяний смерч.
Також повідомлялося, що нові штрафи та правила запроваджуються в Україні з 11 липня: що тепер категорично заборонено.