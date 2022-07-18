Как сообщает Politeka.net со ссылкой на НБУ, это вторая монета из новой серии "Бессмертная моя Украина", начатой ​​во время полномасштабной войны РФ против Украины.

Памятная монета будет номиналом 10 гривен из серебра, категория качества чеканки – "пруф". Выйдет она тиражом до 5000 штук. Также НБУ выпустит тематическую монету номиналом 5 гривен из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", тираж – до 250 000 штук.

На монете будет изображено единение украинского народа.

Напомним, украинская песня времен Богдана Хмельницкого авторского происхождения "Красная калина" в обработке и текстовой версии Степана Чарнецкого стала гимном Украинских Сечевых Стрельцов. Известна в нескольких вариантах. Пели ее также и в подразделениях УПА.

По свидетельству Степана Чарнецкого, мелодию подобрал он сам. Впрочем, некоторые музоковеды считают ее народной, утверждая, что это мотив песни «Ой, зацвела красная калина над колодцем».

Напомним, ранее НБУ ввел оборот монету в 10 гривен, посвященную Военно-Морским Силам ВС Украины.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины ввел в обращение первую памятную монету , отчеканенную Банкнотно-монетным двором НБУ с начала полномасштабной войны против Украины "В единстве – сила".

Таких в этом году монет будет отчеканено 2,5 тыс. серебряных и 75 тыс. монет из нейзильбера (в сувенирной упаковке). Так, первая часть монет – 25 тыс. шт. из нейзильбера – уже сделана.