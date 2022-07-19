Певні обмеження трудового кодексу все ще зберігаються.

Верховна Рада ухвалила законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого та середнього бізнесу. Такі зміни передбачає законопроект №5371 .

Зокрема, тепер малі та середні підприємства зможуть в індивідуальному порядку домовлятися зі співробітниками про систему оплати праці та розмір зарплати, доплати, премії, робочий час та тривалість щотижневого відпочинку, а також про умови розірвання договору.

Певні обмеження трудового кодексу зберігаються. Роботодавець повинен не порушувати норми тривалості робочого часу на тиждень (40 годин) та відпустки на рік (24 дні).

Також роботодавець повинен повідомляти про зміни умов праці не пізніш як за два тижні та виплачувати зарплату не рідше одного разу на місяць.

Умови укладання індивідуальних договорів такі:

роботодавець має бути суб'єктом малого чи середнього підприємництва;

для підприємства має працювати трохи більше 250 працівників;

розмір заробітної плати працівника, з яким укладається договір, не може перевищувати вісім мінімальних зарплат (52 000 грн.).

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