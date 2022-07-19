Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего бизнеса. Такие изменения предусматривает законопроект №5371.

В частности, теперь малые и средние предприятия смогут в индивидуальном порядке договариваться с сотрудниками о системе оплаты труда и размере зарплаты, доплатах, премиях, рабочем времени и продолжительности еженедельного отдыха, а также об условиях расторжения договора.

Определенные ограничения Трудового кодекса при этом сохраняются. Работодатель должен не нарушать нормы продолжительности рабочего времени в неделю (40 часов) и отпуска в год (24 дня).

Также работодатель должен сообщать об изменениях условий труда не позднее чем за две недели и выплачивать зарплату не реже одного раза в месяц.

Условия заключения индивидуальных договоров такие:

работодатель должен быть субъектом малого или среднего предпринимательства;

на предприятии должно работать не более 250 работников;

размер заработной платы работника, с которым заключается договор, не может превышать восемь минимальных зарплат (52 000 грн).

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