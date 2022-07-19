Национальный банк продлил на один год срок обмена разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами – до 30 сентября 2023 года. Такое решение Национального банка связано с продолжением действия военного положения в Украине, сообщает пресс- служба финрегулятора.

Отмечается, что в течение марта-июня 2022 осуществлен обмен только 665 тыс. штук монет номиналами 1, 2 и 5 копеек. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (за март-июнь 2021 года произведен обмен 3,3 млн штук монет). Всего с начала изъятия из обращения произведен обмен почти 48 млн штук монет номиналами 1, 2, 5 копеек.

По состоянию на 01 июля 2022 г. в обращении еще остается почти 5,7 млрд штук монет номиналами 1, 2 и 5 копеек.

Благодаря продлению срока на один год у украинцев будет больше времени для обмена монет номиналами 1, 2 и 5 копеек. В частности, это смогут сделать те, кто был вынужден покинуть свои дома из-за боевых действий.

В НБУ отметили, что по опыту других стран мира наибольшие объемы извлечения монет приходятся на последние два месяца до окончания срока обмена.

Обменять монеты можно в подразделениях Национального банка и ряде отделений уполномоченных банков (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ") до 30 сентября 2023 года включительно.

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек украинцы не могут использовать для наличных расчетов с 1 октября 2019 года. А с 1 октября 2020 из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек.

Напомним, Нацбанк вводит в обращение уникальные 5 и 10 гривен: как выглядят и чем необычны .

Напомним, ранее НБУ ввел оборот монету в 10 гривен, посвященную Военно-Морским Силам ВС Украины.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины ввел в обращение первую памятную монету , отчеканенную Банкнотно-монетным двором НБУ с начала полномасштабной войны против Украины.