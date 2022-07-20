Рада звільнила від відповідальності за порушення строків подання фінзвітності у період воєнного стану.

Як повідомляє Politeka.net, мова йде про ухвалення у другому читанні законопроєкта № 7378, який на період воєнного стану звільняє бізнес від відповідальності за несвоєчасне оприлюднення фінансової звітності.

Відтепер бізнес не штрафуватимуть за запізнення з фінансовою звітністю протягом всього воєнного стану, а також ще 3 місяці після його припинення чи скасування.

Нововведення стосується як юридичних осіб, так і приватних підприємців.

Передбачається, що юридичні особи зобов'язані оприлюднити річну звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними звітами у повному обсязі на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану за весь період неоприлюднення.

«Підприємці зможуть оприлюднити фінансову звітність за весь період на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану», - заявили в Раді.

Додамо, що у парламенті також створили Тимчасову спеціальну комісію ВР з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

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Також названо умову для отримання від держави до 250 тисяч гривень.

Крім того повідомлялось, що Нацбанк вводить в обіг унікальні 5 і 10 гривень.