Як передає Politeka.net з посиланням на Нафтогаз, номер особового рахунку та платіжка за спожитий газ у травні уже доступні для клієнтів Черкаської, Тернопільської областей, м. Київ, Лубни, Мелітополь та Умань.

«Укладати додаткові договори не потрібно, адже перехід відбувся автоматично. Ціна єдина — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування)», - наголосили в Нафтогазі.

Тим часом деякі українці поскаржилися, що досі не отримали рахунок за спожитий газ.

У Нафтогазі відповіли, що треба робити в такому випадку.

«Для перевірки інформації напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення у месенджері. Там вкажіть Ваш номер особового рахунку та ПІБ його власника і очікуйте на відповідь спеціаліста в порядку черги», - йдеться у повідомленні на сторінці компанії в Facebook.

Також у Нафтогазі повідомили актуальні номери:

066-300-28-88 (Vodafone)

098-300-28-88 (Kyivstar)

093-300-28-88 (Lifecell)

«Для з'єднання з оператором рекомендуємо натиснути 8», - зазначили в Нафтогазі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованої ціни на природний газ для виробників теплової енергії до 31 травня 2023 року.

«Продовжується активна підготовка до опалювального сезону. Приймаємо рішення, згідно з яким Нафтогаз продовжуватиме постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива», — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що мешканців одного з українських міст вже попередили, що опалювального сезону не буде.

Також повідомлялось, що українцям назвали умову для отримання від держави до 250 тисяч гривень.

Крім того, Politeka.net писала, що в межах проєкту єРобота в українців є також можливість отримати до 7 млн. гривень.