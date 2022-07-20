Как передает Politeka.net со ссылкой на Нафтогаз, номер лицевого счета и платежа за потребленный газ в мае уже доступны клиентам Черкасской, Тернопольской областей, г. Киев, Лубны, Мелитополь и Умань.

«Заключать дополнительные договоры не нужно, ведь переход произошел автоматически. Цена единая – 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки)», - подчеркнули в Нафтогазе.

Между тем, некоторые украинцы пожаловались, что до сих пор не получили счет за потребленный газ.

В "Нафтогазе" ответили, что нужно делать в таком случае.

«Для проверки информации напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения в мессенджере. Там укажите Ваш номер лицевого счета и ФИО его владельца и ждите ответа специалиста в порядке очереди», - говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Также в Нафтогазе сообщили актуальные номера:

066-300-28-88 (Водафон)

098-300-28-88 (Киевстар)

093-300-28-88 (Лайфселл)

"Для соединения с оператором рекомендуем нажать 8", - отметили в Нафтогазе.

Напомним, Кабинет Министров продлил действие фиксированной цены на природный газ для производителей тепловой энергии до 31 мая 2023 года.

«Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Принимаем решение, согласно которому Нафтогаз будет продолжать поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива», - сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Напомним, что жителей одного из украинских городов уже предупредили, что отопительного сезона не будет.

Также сообщалось, что украинцам назвали условие получения от государства до 250 тысяч гривен.

Кроме того, Politeka.net писала, что в рамках проекта єРобота у украинцев есть также возможность получить до 7 млн. гривен.