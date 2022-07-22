Как пишет Politeka.net со ссылкой на НБУ, речь идет о памятной монете спецвыпуска "Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины", которая продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

Монета имеет номинал в 10 гривен и изготовлена ​​из сплава на основе цинка с покровом никелем.

На аверсе монеты изображена эмблема Сил специальных операций ВСУ, а на реверсе – символическая композиция: на фоне абриса образа Святослава Храброго с мечом и щитом изображен боец Сил спецопераций ВСУ.

Примечательно, что дизайн монеты был создан еще до начала войны, ачеканка проходила она уже под звуки сирен воздушной тревоги.

Добавим, что эта памятная монета – 14-я в серии "Вооруженные Силы Украины".

Напомним, 14 июля была введена в обращение монета, посвященная Военно-Морским Силам ВС Украины.

Также на днях Национальный банк Украины ввел в обращение первую памятную монету, отчеканенную Банкнотно-монетным двором НБУ с начала полномасштабной войны против Украины – "В единстве – сила".

Кроме того, Нацбанк Украины показал новую монету "Ой у лузі червона калина".

Между тем, Нацбанк продолжает выводить из обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. Граждане смогут их обменять до 30 сентября 2023 года включительно без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам.