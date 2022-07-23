Об этом идет речь в постановлении КМУ №793 от 07 июля.

Теперь надбавка в размере до 30 000 гривен будет выплачиваться пропорционально дням службы в расчете на месяц. Это касается всех военнослужащих, имеющих право на вознаграждение согласно постановлению КМУ №168.

Выплата дополнительного вознаграждения до 100 000 гривен на время лечения после ранения (контузии, травмы, увечья, связанные с боевыми действиями) сохраняется теперь и для полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

Для всех других категорий лиц никаких изменений выплаты вознаграждения до 100 000 не произошло.

Порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим и членам семей погибших определяется руководителями министерств и государственных органов.

В постановлении указано, что указанные изменения будут иметь обратное действие во времени и будут применяться с начала военного положения, но конкретного механизма применения этих норм пока нет.

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