Національний Банк України повідомив про низку новвоведень, про які треба знати.

Так, як повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ, із 25 липня скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

Ще одна норма набуде чинності з 1 серпня.

«Змінено алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків. Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти», - попередили в НБУ.

Нагадаємо, 21 липня Національний банк уперше з початку активної фази війни підвищив офіційний курс долара до 36,57 грн.

Також в НБУ вирішили пояснити, що тепер буде з цінами.

Крім того Нацбанк повідомив про цілу низку нововведень.

Так, із 21 липня НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Також зазначалося, що Нацбанк вживає окремих заходів для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями.