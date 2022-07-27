НАК "Нефтегаз" в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям.

Это, как пишет Politeka.net со ссылкой на "Нафтогаз", означает дефолт компании.

«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины", – заявили в компании, добавив, что компания теряет доступ к международному рынку капитала, а правительство "фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".

Эта новость вызвала множество вопросов со стороны обычных украинцев. Среди них, как это повлияет на поставку газа, и нужно ли за него теперь вообще платить.

«Эта ситуация никак не влияет на работу компании. Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продолжает выполнять все обязательства — поставлять газ для более 12,3 млн. украинских домохозяйств», - заверили в компании, добавив, что платить за потребленный газ нужно.

Добавим, что в это время цены на газ в Европе взлетели на 20% до почти 2300 долларов за тысячу кубометров из-за сокращения Газпромом поставок.

В последний раз такие цены наблюдались после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, украинцам в "Нафтогазе" сообщили, что делать и куда обращаться, если не пришла платежка за газ.

Также сообщалось, что Кабинет Министров установил фиксированную цену на поставку газа для производителей тепла.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей большого украинского города уже предупредили, что тепла в их домах этой зимой не будет.