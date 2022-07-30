На вечір суботи, 30 липня, та ніч неділі, 31 липня, в чотирьох областях України оголосили штормове попередження.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, в Карпатському регіоні очікуються дощі, грози, град та шквали.

"Ввечері 30 липня та вночі 31 липня в Карпатському регіоні значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.

I рівень небезпечності оголошено у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Також Укргідрометцентр попереджає, що 30-31 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, 30 липня і в Тернопільській та Хмельницькій, 31 липня і в Чернігівській, Сумській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 31-го липня на заході України очікується зниження температури повітря до +20+25 градусів.

На більшій частині території України впродовж суботи-неділі суттєвих опадів не передбачається, хіба аж ввечері 31-го липня західні дощі можуть досягнути Житомирщини та Вінниччини.

"На початку наступного тижня повітря стане свіжішим, температура повітря знизиться на кілька градусів, лише на півдні та сході України ще переважатиме спека", — прогнозує Діденко.

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