Про це повідомив Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, в Карпатському регіоні очікуються дощі, грози, град та шквали.
"Ввечері 30 липня та вночі 31 липня в Карпатському регіоні значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.
I рівень небезпечності оголошено у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
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Також Укргідрометцентр попереджає, що 30-31 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, 30 липня і в Тернопільській та Хмельницькій, 31 липня і в Чернігівській, Сумській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 31-го липня на заході України очікується зниження температури повітря до +20+25 градусів.
На більшій частині території України впродовж суботи-неділі суттєвих опадів не передбачається, хіба аж ввечері 31-го липня західні дощі можуть досягнути Житомирщини та Вінниччини.
"На початку наступного тижня повітря стане свіжішим, температура повітря знизиться на кілька градусів, лише на півдні та сході України ще переважатиме спека", — прогнозує Діденко.
Нагадаємо, нове лихо обрушилося на росію, запроваджено режим НС, людей готують до евакуації.
Також повідомлялося, названо кількість жертв сильної пожежі у Москві.
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