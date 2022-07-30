Об этом сообщил Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в Карпатском регионе ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.
"Вечером 30 июля и ночью 31 июля в Карпатском регионе сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
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Укргидрометцентр также предупреждает, что 30-31 июля в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Винницкой, Житомирской, Киевской, 30 июля и в Тернопольской и Хмельницкой, 31 июля и в Черниговской, Сумской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 31 июля на западе Украины ожидается снижение температуры воздуха до +20+25 градусов.
На большей части территории Украины на протяжении субботы-воскресенья существенных осадков не предполагается, разве что вечером 31-го июля западные дожди могут достичь Житомирщины и Винницкой области.
"В начале следующей недели воздух станет свежее, температура воздуха снизится на несколько градусов, только на юге и востоке Украины еще будет преобладать жара", — прогнозирует Диденко.
Напомним, новая беда обрушилась на россию, введен режим ЧС, людей готовят к эвакуации.
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