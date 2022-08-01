Про це повідомляють у пресслужбі ПриватБанку.
Так, українці, які постраждали від воєнних дій і отримують допомогу від міжнародних організацій на картку Mastercard, додатково отримають поповнення мобільного, а також візьмуть участь у розіграші подарункових сертифікатів номіналом 5 000 грн.
Щоб взяти участь в розіграші додаткових грошових виплат, потрібно:
1️⃣ Зареєструватися в акції на сайті банку
2️⃣ Отримати допомогу від міжнародних організацій на картку Masterсard ПриватБанку (через Western Union, MoneyGram, PrivatMoney або автоматичне зарахування на картку).
3️⃣ Зробити щонайменше 2 транзакції на загальну суму від 500 грн з будь-яких карток Mastercard ПриватБанку.
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Також повідомляється, що якщо ви ще не подали заявку на отримання допомоги, то це можна зробити це на сайті «єДопомога», зазначивши IBAN картки Mastercard від ПриватБанку. Якщо картки Mastercard у вас немає, то ви можете відкрити її в Приват24.
Раніше також повідомлялося, ПриватБанк та MoneyGram представляють новий сервіс, завдяки якому українці можуть отримувати перекази MoneyGram прямим зарахуванням на гривневі рахунки ПриватБанку та банків-партнерів MoneyGram в Україні.
Нагадаємо, яку зарплату одержують українці, які не беруть участь у бойових діях.
Як повідомляла Politeka, деякі українці мають право на новий вид допомоги, кого це стосується.
Також Politeka писала, що виплати українцям різко обмежили, озвучено альтернативу.