ПриватБанк та Mastercard запускають акцію «Підтримки багато не буває».

Про це повідомляють у пресслужбі ПриватБанку.

Так, українці, які постраждали від воєнних дій і отримують допомогу від міжнародних організацій на картку Mastercard, додатково отримають поповнення мобільного, а також візьмуть участь у розіграші подарункових сертифікатів номіналом 5 000 грн.

Щоб взяти участь в розіграші додаткових грошових виплат, потрібно:

1️⃣ Зареєструватися в акції на сайті банку

2️⃣ Отримати допомогу від міжнародних організацій на картку Masterсard ПриватБанку (через Western Union, MoneyGram, PrivatMoney або автоматичне зарахування на картку).

3️⃣ Зробити щонайменше 2 транзакції на загальну суму від 500 грн з будь-яких карток Mastercard ПриватБанку.

Також повідомляється, що якщо ви ще не подали заявку на отримання допомоги, то це можна зробити це на сайті «єДопомога», зазначивши IBAN картки Mastercard від ПриватБанку. Якщо картки Mastercard у вас немає, то ви можете відкрити її в Приват24.

Раніше також повідомлялося, ПриватБанк та MoneyGram представляють новий сервіс, завдяки якому українці можуть отримувати перекази MoneyGram прямим зарахуванням на гривневі рахунки ПриватБанку та банків-партнерів MoneyGram в Україні.

Нагадаємо, яку зарплату одержують українці, які не беруть участь у бойових діях.

Як повідомляла Politeka, деякі українці мають право на новий вид допомоги, кого це стосується.

Також Politeka писала, що виплати українцям різко обмежили, озвучено альтернативу.