ПриватБанк и Mastercard запускают акцию Поддержки много не бывает.

Об этом сообщают в пресс-службе ПриватБанка.

Так, украинцы, пострадавшие от военных действий и получающие помощь от международных организаций на карту Mastercard, дополнительно получат пополнение мобильного, а также примут участие в розыгрыше подарочных сертификатов номиналом в 5 000 грн.

Чтобы принять участие в розыгрыше дополнительных денежных выплат нужно:

1️⃣ Зарегистрироваться в акции на сайте банка

2️⃣ Получить помощь от международных организаций на карту Masterсard ПриватБанка (через Western Union, MoneyGram, PrivatMoney или автоматическое зачисление на карту).

3️⃣ Сделать не менее 2 транзакций на общую сумму от 500 грн с любых карт Mastercard ПриватБанка.

Также сообщается, что если вы еще не подали заявку на получение пособия, то это можно сделать это на сайте «єДопомога», отметив IBAN карты Mastercard от ПриватБанка. Если карты Mastercard у вас нет, то вы можете открыть ее в Приват24.

Ранее также сообщалось, что ПриватБанк и MoneyGram представляют новый сервис, благодаря которому украинцы могут получать переводы MoneyGram прямым зачислением на гривневые счета ПриватБанка и банков-партнеров MoneyGram в Украине.

Напомним, какую зарплату получают украинцы, не участвующие в боевых действиях.

Как сообщала Politeka, некоторые украинцы имеют право на новый вид помощи, кого это касается.

Также Politeka писала, что выплаты украинцам резко ограничили, озвучена альтернатива.