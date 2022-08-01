Об этом сообщают в пресс-службе ПриватБанка.
Так, украинцы, пострадавшие от военных действий и получающие помощь от международных организаций на карту Mastercard, дополнительно получат пополнение мобильного, а также примут участие в розыгрыше подарочных сертификатов номиналом в 5 000 грн.
Чтобы принять участие в розыгрыше дополнительных денежных выплат нужно:
1️⃣ Зарегистрироваться в акции на сайте банка
2️⃣ Получить помощь от международных организаций на карту Masterсard ПриватБанка (через Western Union, MoneyGram, PrivatMoney или автоматическое зачисление на карту).
3️⃣ Сделать не менее 2 транзакций на общую сумму от 500 грн с любых карт Mastercard ПриватБанка.
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Также сообщается, что если вы еще не подали заявку на получение пособия, то это можно сделать это на сайте «єДопомога», отметив IBAN карты Mastercard от ПриватБанка. Если карты Mastercard у вас нет, то вы можете открыть ее в Приват24.
Ранее также сообщалось, что ПриватБанк и MoneyGram представляют новый сервис, благодаря которому украинцы могут получать переводы MoneyGram прямым зачислением на гривневые счета ПриватБанка и банков-партнеров MoneyGram в Украине.
Напомним, какую зарплату получают украинцы, не участвующие в боевых действиях.
Как сообщала Politeka, некоторые украинцы имеют право на новый вид помощи, кого это касается.
Также Politeka писала, что выплаты украинцам резко ограничили, озвучена альтернатива.