Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

Так, з 8 серпня перестають діяти воєнні обмеження на торгівлю цінними паперами в Україні, тому власники довоєнних облігацій внутрішніх державних позик (номінованих у гривні) з понеділка зможуть їх подавати банку онлайн - через веб версію Приват24.

"У разі необхідності продажу паперів власники таких ОВДП зможуть бачити в режимі online поточні котирування ПриватБанку у розділі "Послуги" меню "Цінні папери". Для продажу ОВДП треба лише заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою ЕЦП/КЕП сформовані документи", — сказано в повідомленні.

Крім того, в Приват24 у клієнтів є можливість бачити залишки придбаних ними ОВДП, переглядати операції з ОВДП (виписки) за обраний період часу та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.

Зазначимо, також 8 серпня банки та фінансові обмінники зможуть ставити у своїх касах будь-який курс викупу валют у населення. Про це йдеться у постанові Нацбанку №172.

Нагадаємо, також повідомлялось, що Нацбанк спростив ряд обмежень.

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