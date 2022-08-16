Реєстрація на програму грошової допомоги "Спільно" від ЮНІСЕФ призупинена.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційне повідомлення ЮНІСЕФ, це відбулося о 23.00 14 серпня.

Як вказується, це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу.

«Заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані», - запевнили в ЮНІСЕФ.

Також там нагадали, що заявки проходять 2 етапи перевірки.

Перший – це т ехнічний відбір, тобто перевірка чи наявні всі обов’язкові дані без помилок.

«Якщо ви проходите технічний відбір, ви отримаєте SMS із підтвердженням», - повідомили в ЮНІСЕФ.

Далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми.

«Якщо ваша родина відповідає критеріям програми, вам буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок», - йдеться у повідомленні.

Крім того, уточнюється, що станом на 10 серпня, ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 000 родинам, які виховують 331 000 дітей, зокрема 33 000 дітей з інвалідністю. Загалом грошова допомога надійде 265 000 родинам в межах програми.

Нагадаємо, Програми грошової допомоги від ЮНІСЕФ “Спільно” — це додаткова підтримка багатодітних українських сімей під час війни.

Сума грошової допомоги на місяць складає 2 220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ятьох осіб.

Таким чином, сума грошової допомоги розраховується таким чином: кількість членів родини х на 2 220 грн х 3 місяці, наприклад: «якщо вас троє: 2 220 х 3 особи х 3 місяці, сім’я отримає 19 980 грн.

Родина отримує одноразову виплату за три місяці на вказаний у заявці банківський рахунок.

В ЮНІСЕФ підкреслили, що інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна пізніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про новий податок, який можуть прийняти вже у вересні.

Також повідомлялось, що отримувати соціальні послуги та виплати тепер можна на підставі довідки від ДМС України або Є-Документа.

Також повідомлялось про нову функцію від ПриватБанку.