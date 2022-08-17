Монобанк с 1 сентября поднимает один из тарифов, об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

Так, Гороховский заявил, что Монобанк поднимает тариф на снятие наличных. По его словам, с 1 сентября платежные системы под давлением банков-владельцев крупных банкоматных сетей более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах.

«В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наши расходы и мы, к сожалению, вынуждены с 1.09 поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%», - сообщил Гороховский.

Что же касается тарифа на снятие кредитных средств, то он останется без изменений.

Тем временем клиенты Монобанка жалуются на внезапную блокировку или уменьшение кредитного лимита, отмечая, что «под капотом» - это такой же банк, как другие.

Так, на сайте Минфин одна из клиенток сообщила, что «банк внезапно убрал кредитный лимит, а в службе поддержки просто культурно послали стандартными отписками в виде тысяч факторов влияния».

Другой клиент жалуется, что в mono не позволяют повысить кредитный лимит по карте или хотя бы создать лимит на покупку по частям.

«У меня по карте ежемесячно проходит около 70-90 тысяч гривен, я постоянно пользуюсь кредитным лимитом и использую карту как минимум раз в день, но это все не имеет никакого значения для систем банка, т.к. на каждый мой запрос о повышении кредитного лимита я получаю отказ . Очень неприятная ситуация, когда ты выбрал этот банк как основной и доверяешь ему на 100 процентов, производишь выплаты ФЛП через него, но банк по каким-то непонятным причинам тебе не доверяет», - отмечает недовольный клиент.

Напомним, тем временем Нафтогаз показал цену на газ в течение отопительного сезона.

Также сообщалось, что в Верховной Раде взялись за условия работы украинцев – кого и за что собираются штрафовать.

Кроме того, Politeka.net писала о новом налоге, который могут принять уже в сентябре.