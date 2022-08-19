Последствия войны будут сказываться на ценах – как именно рассказали в Национальном Банке Украины.

Так, как подчеркивают в НБУ – первые месяцы войны были очень сложными для экономики Украины: многие бизнесы остановились или существенно сократили производство, некоторые крупные предприятия были вообще уничтожены.

"Чего ожидать дальше?... НБУ ожидает, что темпы роста потребительских цен по итогам этого года превысят 30%", - предупредили в Нацбанке со ссылкой на данные Инфляционного отчета за июль.

Однако, уверяют в НБУ, в последующие годы инфляция будет снижаться и уже в 2024 году вернется к однознаковому уровню – то есть ниже 10%.

В Нацбанке объяснили, что этому будет способствовать, прежде всего, ожидаемое улучшение ситуации безопасности, разблокирование морских портов и разминирование земель.

«Как следствие, существенно снизятся затраты бизнеса на производство и доставку товаров. Кроме того, ожидается постепенное снижение рекордно высоких цен в мире на энергоносители», – рассказали в Нацбанке, добавляя, что еще одним фактором снижения инфляции будет сохранение учетной ставки на высоком уровне.

Ожидается, что также положительно отразится на инфляции и постепенное прекращение печати денег для финансирования части военных расходов.

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