Так, как подчеркивают в НБУ – первые месяцы войны были очень сложными для экономики Украины: многие бизнесы остановились или существенно сократили производство, некоторые крупные предприятия были вообще уничтожены.

Азовсталь, Мариуполь

"Чего ожидать дальше?... НБУ ожидает, что темпы роста потребительских цен по итогам этого года превысят 30%", - предупредили в Нацбанке со ссылкой на данные Инфляционного отчета за июль.

Однако, уверяют в НБУ, в последующие годы инфляция будет снижаться и уже в 2024 году вернется к однознаковому уровню – то есть ниже 10%.

В Нацбанке объяснили, что этому будет способствовать, прежде всего, ожидаемое улучшение ситуации безопасности, разблокирование морских портов и разминирование земель.

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Одесса, порт

«Как следствие, существенно снизятся затраты бизнеса на производство и доставку товаров. Кроме того, ожидается постепенное снижение рекордно высоких цен в мире на энергоносители», – рассказали в Нацбанке, добавляя, что еще одним фактором снижения инфляции будет сохранение учетной ставки на высоком уровне.

Ожидается, что также положительно отразится на инфляции и постепенное прекращение печати денег для финансирования части военных расходов.

Ранее стало известно, как будут работать банки в День Независимости Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Монобанк с 1 сентября поднимает тариф на популярную услугу.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" назвали цену на газ для отопительного сезона.