Как сообщает пресс-служба НБУ, теперь банки получают право продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в ​​отделениях.

По мнению экспертов Нацбанка, решение будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка. Теперь украинцы будут иметь дополнительную альтернативу хранить деньги в банковских металлах, вместо приобретения валюты, поэтому спрос на наличную иностранную валюту будет частично переориентирован.

В НБУ напомнили, что ранее банки имели возможность продавать клиентам банковские металлы только в отделениях, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором.

Банки осуществляют указанную продажу в пределах остатка банковских металлов в кассе банка по состоянию на 19 августа 2022 года. Дополнительно в этот остаток включается объем превышения покупки банковских металлов с физической поставкой над объемом их продажи по всем банковским металлам с физической поставкой, рассчитываемой в тройских унциях по каждому из металлов отдельно, начиная с 19 августа 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней.

Кроме того, Национальный банк уточнил, что банки при продаже безналичной иностранной валюты гражданам с последующим ее размещением на депозит от трех месяцев могут устанавливать курс этой операции самостоятельно.

Напомним, в НБУ также рассказали, что будет с инфляцией и ценами.

Кроме того, Politeka.net писала, что Монобанк с 1 сентября поднимает тариф на популярную услугу.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" назвали цену на газ для отопительного сезона.