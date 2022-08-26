Об этом, как пишет Politeka.net, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя закон.

Напомним, на днях проект нового Закона Украины "О лекарственных средствах" был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Закон гармонизирует украинское законодательство, регулирующее правоотношения в сфере лекарственных средств в Украине, с нормативно-правовыми актами Европейского союза, а также вводит единую терминологию и правила регулирования фармацевтического рынка.

По словам Ляшко, это будет способствовать улучшению доступности лекарства для украинцев во всем мире, а также будет лучше защищать их права как потребителей.

Новопринятый Закон определяет:

условия создания, фармацевтической разработки, доклинических исследований, клинических испытаний, государственной регистрации лекарственных средств;

условия производства, изготовления в условиях аптеки, назначения, применения, импорта, оптовой и розничной торговли, дистанционной торговли, контроля качества, осуществления фармаконадзора за лекарствами;

права и обязанности юридических и физических лиц, а также полномочия органов государственной власти и должностных лиц в соответствующей сфере;

создание условий для развития фармацевтической промышленности, формирование благоприятного инвестиционного климата, преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.

Считается, что Закон, помимо прочего, позволит повысить уровень защиты здоровья и интересов потребителей, обеспечить защиту потребителей от опасных, неэффективных и некачественных лекарственных средств, повысить доступность безопасных, эффективных и качественных лекарственных средств на рынок Украины, а также снизить стоимость лекарственных средств.

Закон вступил в силу со дня его опубликования (18 августа 2022 г.), но основные положения будут введены в действие только через 30 месяцев (2,5 года) после завершения военного положения.

Подчеркнем, что Закон Украины от 04.04.1996 года № 123/96-ВР «О лекарственных средствах» признан утратившим силу со дня введения в действие нового Закона.

Напомним, тысячам украинцев раздадут деньги от ООН.

Также сообщалось, кто из украинцев теперь получит деньги не через "Укрпочту", а в "Ощадбанке".

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.