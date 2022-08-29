Як передає Politeka.net з посиланням на ПФУ, виплату пенсій за серпень завершено.

Також повідомляється, що на пенсійні виплати спрямовано 51,4 млрд гривень.

«Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 41 млрд грн. За повідомленням АТ “Укрпошта” станом на 25 серпня доставлено 83,1 % профінансованої суми», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу українці зізнаються, що прожити в Україні на одну пенсію вкрай важко.

«Можливо ПФ може навчити в нинішній ситуації як прожити на мінімальну пенсію, а то ніяк не виходить, останні 10 днів перед пенсією вже все фініш всьому приходить», - пишуть у коментарях українці.

Нагадаємо, мінімальна пенсія в Україні з 1 липня цього року складає 2 027 гривень. Середня – 4 437 гривень.

Восени українських пенсіонерів чекатиме індексація виплат. З 1 жовтня вони зростуть на 300 гривень для тих, чий вік понад 70 років. Що стосується мінімальної пенсії для цієї категорії, то вона не буде меншою, ніж 3 тисячі гривень, але є умова – повний страховий стаж. Нині він складає 29 років.

Якщо пенсіонери 70+ мають недостатньо страхового стажу, то надбавка буде пропорційною до того, скільки років не вистачає людині.

Нагадаємо, українцям підвищать компенсації – хто має право і на які суми розраховувати.

Також повідомлялось, на що можуть впасти ціни вже у вересні.

Крім того, Politeka.net писала, що опалювальний сезон в Україні почнеться пізніше, а закінчиться раніше - скільки доведеться платити за холодні квартири.